«Острозька академія» переобрала ректора

Ректором Національного університету «Острозька академія» переобраний професор, Герой України Ігор ПАСІЧНИК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі університету, на цю посаду його обрано на зборах трудового колективу вишу.

Зі 130 делегатів 128 проголосували за його кандидатуру, і лише двоє висловилися проти.

Як повідомлялося раніше, кілька місяців тому наказом Міносвіти І.ПАСІЧНИКА було звільнено з посади ректора «Острозької академії» у зв’язку із закінченням терміну його повноважень на цій посаді, після того він виконував обов’язки ректора.

Слід зазначити, що І.ПАСІЧНИК так і не дочекався висунення інших кандидатів на посаду ректора, тож був єдиним претендентом на цю посаду. Він очолює «Острозьку академію» з часу її створення (відновлення) у 1994 році. Тоді, згідно з Указом Президента України Леоніда КРАВЧУКА, її було відновлено як вищий навчальний заклад під назвою «Острозький колегіум».