Справу про перешкоджання журналістам передали до суду

У Миколаєві передано до суду справу про перешкоджання професійній діяльності журналістів газети «Наш город Николаев».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

31 травня в будівлі спеціалізованої Державної податкової інспекції з роботи з великими платниками податків Миколаєва співробітники відділу фізичного захисту Управління податкової міліції Києва «Рись» у грубій формі не допускали до будівлі журналістів Олександра ВЛАЩЕНКА, Наталію БАРБАРОШ і Артема ДИБЛЕНКА. При цьому у О.ВЛАЩЕНКА відібрали фотоапарат, з якого стерли всі знімки.

16 червня прокуратура Центрального району Миколаєва порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У діях співробітників відділу фізичного захисту Управління податкової міліції Києва «Рись» убачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України.

Напад на журналістів, які виконували редакційне завдання, викликав широкий резонанс у засобах масової інформації України.

Кримінальну справу для проведення досудового слідства було направлено в прокуратуру Миколаєва.

Як йдеться в повідомленні, «незважаючи на складність і необхідність виконання великого обсягу слідчо-процесуальних дій, прокуратурою міста Миколаєва у зазначеній справі здобуто необхідні фактичні дані щодо підтвердження провини Г. - співробітника відділу фізичного захисту Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в місті Києві».

23 грудня кримінальну справу було направлено з обвинувальним висновком до Центрального районного суду Миколаєва.