У Китаї від пташиного грипу помер чоловік
Перший випадок за останні місяці
Житель провінції Гуандун на півдні Китаю помер від вірусу пташиного грипу, повідомляє РІА “Новости”.
Це перший випадок загибелі людей від пташиного грипу в Китаї за останні місяці.
За даними агентства, 39-річний водій автобуса був госпіталізований 21 грудня в районі Баоань міста Шеньчжень на кордоні зі Спеціальним адміністративним районом Сянган (Гонконг). Як розповів лікарям сам хворий, останнім часом він не контактував з живими птахами і не залишав меж Шеньчженя.
Медики встановили, що чоловік помер від вірусу грипу H5N1.
В даний час лікарі перевіряють наявність небезпечного вірусу у всіх, хто останнім часом міг спілкуватися з померлим. За повідомленням Сіньхуа, встановлено 120 чоловік, всі вони здорові.
Раніше в грудні на одному з ринків Гонконгу були виявлені заражені небезпечним для людини вірусом кури. Починаючи з 22 грудня, влада району на три місяці заборонила ввезення на його територію живої птиці.
H5N1 - небезпечний штам пташиного грипу, який може передаватися людині від птиці. Всього з часу виявлення цього штаму в 2003 році у світі від нього загинула 331 людина.