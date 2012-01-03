На конкурс з продажу держпакета «Дніпроенерго» надійшла одна заявка

На участь в оголошеному Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурсі з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Дніпроенерго" надійшла одна заявка від потенційного учасника.

Про це повідомили УНІАН у ФДМУ.

За інформацією Фонду, на участь у конкурсі з продажу 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" надійшло дві заявки.

Як повідомлялося, раніше ФДМУ заявляв про те, що конкурсами з продажу держпакетів "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго" зацікавилося по три компанії.

Сьогодні, 3 січня, - кінцевий термін прийому заявок на участь в оголошених ФДМУ конкурсах з продажу "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго".

Довідка УНІАН. Конкурси з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" Фонд держмайна оголосив 16 листопада 2011 р. Конкурси відбудуться 11 січня 2012 р. Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго" становить 1 млрд. 174 млн. грн., початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Донецькобленерго" - 449,5 млн. грн.