Росія може закрити кордон з Україною

Глава Росспоживнагляду знайшов в Україні нового ворога - холеру, яка після реформи епіднагляду в країні може вийти з-під контролю. При цьому головний санітарний лікар не виключає навіть закриття кордону. Через це, російська санітарна служба, можливо, буде змушена піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції.

Як заявив Геннадій Оніщенко, він стурбований через передачу в Україні ветеринарній службі функцій з контролю за харчуванням людей. "З'явилася серйозна проблема. Судячи з офіційних загальнодоступних документів, в 2012 році в Україні профілактикою холери серед людей будуть займатися не медики, а ветеринарна служба. Це означає, що вже з травня ми досить серйозно посилимо нагляд на кордоні з Україною", - сказав Оніщенко . Він нагадав, що в 2011 році в Донецькій області України було відзначено спалах холери, але Росія, завдяки скоординованим діям з українською санітарною владою, не закривала кордон для людей і товарів.

"В Україні повноваження з контролю за продовольством і харчуванням, у тому числі, в дитячих організованих колективах передані ветеринарній службі. Де факто, це є визнання громадянина України твариною", - сказав він. "Саме ветеринари в Україні будуть займатися діагностикою спалахів і їх розслідуванням в таборах, школах, оздоровчих установах і лікарнях. Для нас це сигнал для того, щоб вже з перших робочих днів 2012 зайнятися реструктуруванням майбутнього літнього відпочинку російських дітей та передислокацією його з українських курортів у регіони Росії і до Європи", - сказав Оніщенко.

Він також наголосив, що постраждає і місцева агроіндустрія, яка здійснює поставки до Росії. "Ми почнемо дуже уважно спостерігати за поставками з України всього сегменту аграрної продукції, і, насамперед, молочної, і вживатимемо найжорсткіших заходів при найменшому погіршенні якості. У першу чергу, постраждає малий і середній бізнес України, який поставляє продукцію в прикордонні регіони і великі міста Росії ", - повідомив Оніщенко.

ТСН