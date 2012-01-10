На Київщині заборгованість із зарплати зменшилася в 10 разів

У Київській області порівняно з 2010 роком заборгованість із заробітної плати зменшилася в 10 разів і становить 7,5 млн. грн., тоді як півтора року тому цей борг в області сягав 80 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської обласної державної адміністрації, про це свідчить підбиття підсумків щодо погашення боргів у 2011 році.

При цьому у повідомленні зазначається, що питання погашення заборгованості з виплати зарплати завжди перебувало на постійному контролі голови КОДА Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

За його словами, заборгованість із зарплати на економічно активних підприємствах – це рудимент середньовіччя, якого необхідно позбутися взагалі. «Неприпустимо, що керівник підприємства щомісяця з авансом отримує заробітну плату, а робітник чекає на кошти кілька місяців. Щоб поставити все на свої місця, у нас є всі правові та економічні механізми», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

У повідомленні також зазначається, що сьогодні найбільший борг із заробітної плати становить 5,5 млн. грн. у КЗАБК «Алюмінієвий завод» у м. Бровари, і що ця заборгованість лежить на статистичній звітності у Київській області з 2008 року. Торік стосовно керівника підприємства за фактами невиплати заробітної плати було порушено кримінальну справу.

В той же час, згідно з інформацією КОДА, Київська область є лідером у погашенні заборгованості з зарплати в країні.