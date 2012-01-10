Міжбанк закрився зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0350/8,0450, на 12:00 звузився спред - 8,0400/8,0430. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0385/8,0415 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2519/0,2524, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2532/0,2536. На час закриття торгів ціни досягли максимуму - 0,2539/0,2543. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,6500 (-0,1328).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2745/0,2810.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,2510/10,2655, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,2845/10,2920. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відійшли до рівня 10,2690/10,2765.