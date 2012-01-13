У Вінниці хулігани пошкодили вночі 6 автомобілів

У Вінниці в ніч на 13 січня в одному з дворів багатоповерхівки зловмисники пошкодили 6 автомобілів.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв′язків з громадськістю Управління МВС у Вінницькій області.

Зокрема, за даними міліції, 13 січня о 2-й годині ночі на телефон «102» надійшло повідомлення від мешканців одного з будинків, розташованих по вулиці Келецькій, про те, що у дворі їхнього будинку двоє невідомих порушують громадський порядок.

На місце події прибули працівники міліції і затримали хуліганів «на гарячому». В той час, коли у двір багатоповерхівки приїхали міліціонери, порушники стрибали на машинах, які господарі залишили на ніч у дворі. У такий спосіб сп’янілі молодики вирішили розважитися. Від їхніх хуліганських дій постраждали чотири автівки вітчизняного виробництва та дві іномарки. У пошкоджених машин відірвані емблеми та зовнішні дзеркала, погнуті капоти, багажники та дахи. Найбільше постраждала нова «Нива», власник якої після покупки ще не встиг зняти з сидінь поліетиленову плівку.

З’ясувалося, що 18-ти та 20-річний правопорушники мешкають у сусідніх будинках. Зловмисники затримані у порядку статті 115 КПК України.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Триває слідство.