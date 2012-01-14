Зловмисник пограбував однорічне немовля

В Івано-Франківській області зловмисник вкрав в однорічної дитини золоті сережки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Івано-Франківській області, у Снятинському райвідділі міліції розпочато розслідування кримінальної справи, порушеної відносно 26-річного місцевого жителя. Перебуваючи в гостях у знайомої, він непомітно зняв з однорічної дитини господині сережки. Пізніше у ломбарді в Коломиї він здав сережки, а гроші витратив на номер у готелі та спиртні напої.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).