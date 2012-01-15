У пожежі під куполом мечеті в Астані загинув робітник
15:41, 15 січня 2012Суспільство
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Через зварювання зайнялися риштування
Врезультатіпожежівмечеті "ХазретСултан"вАстанізагинула одналюдина, пожежаліквідована,повідомляє МНСКазахстану.
У мечетістався спалахбудівельнихриштуваньпід центральнимкуполом.Намісці пожежівиявлено тілозагиблогоробітника.
Причинапожежіі завданашкодавстановлюються.РанішеглаваМНСКазахстануВолодимирБожкоповідомив,що, за попереднімиданими, причиноюінцидентустализварювальніроботи.
Гасінняпожежіускладнювалосятим,що вогоньбуввисоко, у верхньомусклепіннібудівлі.Вогоньохопив800 кв.метрів.
Найбільшу вЦентальнойАзіїмечетьплануваливідкритидо 20-річчянезалежностіКазахстанувгрудні 2011року, однакчерез недоробкипрезидентНурсултанНазарбаєвзаявив,що будівельніроботипродовжатьсяще рік.
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