У пожежі під куполом мечеті в Астані загинув робітник

15:41, 15 січня 2012
Суспільство
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Через зварювання зайнялися риштування

Врезультатіпожежівмечеті "ХазретСултан"вАстанізагинула одналюдина, пожежаліквідована,повідомляє МНСКазахстану.

У мечетістався спалахбудівельнихриштуваньпід центральнимкуполом.Намісці пожежівиявлено тілозагиблогоробітника.

Причинапожежіі завданашкодавстановлюються.РанішеглаваМНСКазахстануВолодимирБожкоповідомив,що, за попереднімиданими, причиноюінцидентустализварювальніроботи.

Гасінняпожежіускладнювалосятим,що вогоньбуввисоко, у верхньомусклепіннібудівлі.Вогоньохопив800 кв.метрів.

Найбільшу вЦентальнойАзіїмечетьплануваливідкритидо 20-річчянезалежностіКазахстанувгрудні 2011року, однакчерез недоробкипрезидентНурсултанНазарбаєвзаявив,що будівельніроботипродовжатьсяще рік.

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