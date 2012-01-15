У пожежі під куполом мечеті в Астані загинув робітник

Через зварювання зайнялися риштування

Врезультатіпожежівмечеті "ХазретСултан"вАстанізагинула одналюдина, пожежаліквідована,повідомляє МНСКазахстану.



У мечетістався спалахбудівельнихриштуваньпід центральнимкуполом.Намісці пожежівиявлено тілозагиблогоробітника.



Причинапожежіі завданашкодавстановлюються.РанішеглаваМНСКазахстануВолодимирБожкоповідомив,що, за попереднімиданими, причиноюінцидентустализварювальніроботи.



Гасінняпожежіускладнювалосятим,що вогоньбуввисоко, у верхньомусклепіннібудівлі.Вогоньохопив800 кв.метрів.



Найбільшу вЦентальнойАзіїмечетьплануваливідкритидо 20-річчянезалежностіКазахстанувгрудні 2011року, однакчерез недоробкипрезидентНурсултанНазарбаєвзаявив,що будівельніроботипродовжатьсяще рік.

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