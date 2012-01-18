Третина українців бояться «сісти» за злочини, яких вони не скоювали

В Україні 26% громадян бояться бути засудженими за злочини, які не скоювали.

Відповідні результати соціологічного опитування сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій АНТИПОВИЧ.

"Те, що є така цифра в думках українців, це дуже тривожний показник, який може базуватися чи на особистому досвіді громадян, чи на чутках, чи, зрештою, на даних засобів масової інформації. Але це сильно б'є по іміджу правоохоронних органів і по бажанню до них звертатися", - сказав О.АНТИПОВИЧ.

Водночас керівник Інституту української політики Кость БОНДАРЕНКО підкреслив, що цей соціологічний показник не можна ототожнювати з реальною ситуацією. "Наявність тієї чи іншої фобії у суспільстві, наявність того чи іншого страху не є прямим свідченням того, що саме така кількість громадян засуджується за злочини, які вони не скоювали. Аж ніяк не можна сказати, що 26% громадян, які засуджені, сидять за злочини, яких вони не вчиняли", - зазначив він.

У свою чергу голова секретаріату Українського клубу Олексій УСАЧОВ пов'язує такі результати соціологічного опитування з достатньо частими випадками, коли правоохоронні органи не реагують на звернення громадян щодо правопорушень іншими особами. "Це ганебна практика, коли правоохоронці починають з'ясовувати, що це за особа, чи не має у неї проблем із законом... Замість того, щоб вирішувати проблему громадянина, вони починають займатися цим громадянином. Я не кажу, що це масово, але є такі факти і такі факти потрапляють до ЗМІ, і врешті формується відповідна громадська думка", - пояснив експерт.

Згідно з результатами соціологічного опитування, серед правоохоронних органів найбільше заслуговує на довіру Служба безпеки України: 16% респондентів вважають, що СБУ цілком заслуговує на довіру, 25% - не зовсім заслуговує і 26% - зовсім не заслуговує.

"Близько 12% опитаних вважають, що цілком заслуговує на довіру прокуратура, близько 10% - міліція, податкова та митниця. Міліції в цілому довіряють більше, ніж ДАІ", - повідомив О.АНТИПОВИЧ.

За словами соціолога, громадяни України найменше довіряють судам. "Лише 8% респондентів вважають, що суди цілком заслуговують на довіру, 34% - не зовсім заслуговують і 43% громадян відповіли, що суди зовсім не заслуговують на довіру", - уточнив директор соціологічної групи "Рейтинг".

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування "Правоохоронні органи України: довіра та оцінки населення, проблеми внутрішньої безпеки та готовність до співпраці" з 16 по 24 грудня 2011 року в усіх регіонах України. В опитуванні взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка становить від 1,4 до 3,1%.