Потяг Луганськ-Москва їздитиме за новим маршрутом

Донецька залізниця (ДЗ) з 22 січня 2012 року змінює маршрут проходження швидкого поїзда № 11/12 Луганськ-Москва.

Як повідомляє УНІАН дорога, час у дорозі скорочується в обох напрямах.

За новим маршрутом потяг проходитиме через станції Родакове, Комунарськ, Дебальцеве, Артемівськ-2, Червоний Лиман, Харків, Курськ, Орел, Тула і прибуватиме на Курський вокзал Москви.

Потяг № 11/12 Луганськ - Москва з 22 січня курсуватиме щодня відправленням з Луганська о 17:39, прибуттям до Москви о 16:15. Відправлення з Москви - о 19:51 щодня, окрім четверга, прибуття до Луганська - о 14:15.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).