Філарет побачив, що УПЦ МП знаходиться на межі розколу

Українська православна церква Московського патріархату на межі розколу. Про це в інтерв`ю журналу Weekly.ua заявив Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Святійший патріарх ФІЛАРЕТ, коментуючи заплановане на 26 січня засідання Синоду УПЦ МП, на якому може бути обрано тимчасово виконуючого обов`язки глави цієї церкви через хворобу Предстоятеля УПЦ МП Митрополита ВОЛОДИМИРА.

За словами Патріарха ФІЛАРЕТА, «обирати нового предстоятеля при живому – не годиться. А на спокій він йти не збирається. Дай Бог, щоб Митрополит ВОЛОДИМИР міг керувати й далі, але боротьба за його місце дійсно вже почалася».

За його словами, «хто буде обраний наступним предстоятелем - зараз не відомо, але якщо ним стане українофоб митрополит Одеський АГАФАНГЕЛ, в УПЦ МП буде розкол. І та частина церкви, що віддалиться від АГАФАНГЕЛА, прийде до Київського патріархату». «У всякому разі, Московський патріархат в Україні не стабільний, в ньому йде боротьба протилежних сил», - заявив Патріарх ФІЛАРЕТ, зазначивши, що «Митрополит ВОЛОДИМИР і його оточення відстоюють збереження самостійного статусу УПЦ МП».