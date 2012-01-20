У маршрутці знайшли сумку з "Калашниковим", пістолетами й гранатою

У Запоріжжі в салоні «маршрутки» виявлено сумку з автоматом Калашникова, пістолетом ТТ, спортивним пістолетом Люгер, гранатою Ф-1 і 130 набоями різного калібру.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького Главку міліції, сумку з вогнепальною зброєю і боєприпасами було знайдено напередодні в салоні мікроавтобуса, що працює як маршрутне таксі і належить одній з приватних компаній, які опікуються пасажироперевезеннями на території Ленінського району Запоріжжя.

«На даний момент вміст сумки передано на експертизу з метою встановлення походження знайденого і перевірки зброї на предмет її використання при скоєнні злочинів. Розв'язується питання про порушення кримінальної справи», - повідомили в міліції.