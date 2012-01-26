Розвиток Севастополя як військової бази створює труднощі для міста

Розвиток Севастополя довгий час як військового форпосту створює труднощі із залученням в місто інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимир АРАБАДЖІ на засіданні круглого столу з питань розвитку в регіоні туризму.

«Ви всі знаєте, що місто Севастополь було народжене як морська держава, військовий форпост Росії, довгі роки існував у такому вигляді. Нам, як ніякому іншому регіону, набагато важче ламати цю думку, важче шукати економічні інтереси в інвесторів, як у наших, так і зарубіжних», - вважає В.АРАБАДЖІ.

На його думку, одним з головних напрямків у розвитку Севастополя має стати морегосподарський комплекс. «Севастополь створений Богом як морські ворота. У нас хороші глибини в бухтах – 17 м, близько 30 км причального енергоозброєного фронту, що залишився нам у спадок від колись великого радянського флоту. У нас є всі можливості для розвитку цього бізнесу, зокрема круїзного», - сказав заступник голови МДА.

Другим за значимістю напрямком В.АРАБАДЖІ визначив «звичайно, туризм», і додав: «Поки що він розвивається доволі слабко, я б сказав, хаотично». Як сказав чиновник, «на жаль, поки що ми не маємо елітного туризму, ми маємо туризм слабкоплатоспосроможного попиту: людей улітку в нас у місті буває багато, а грошей це приносить значно менше, ніж ми б хотіли».

В.АРАБАДЖІ також відзначив необхідність розширення рамок туристичного сезону.