Міністр закликає українців бути готовими до будь-яких ситуацій

Міністр регіонального розвитку і ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК закликає українців бути готовими до будь-яких ситуацій у зв`язку з очікуваним похолоданням в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Будуть морози. Ми повинні готуватися до того, що все може бути. І не треба робити якусь проблему (щодо можливих наслідків – УНІАН). Президент України сказав, що люди не повинні страждати, держава повинна їх захищати», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він зазначив, що проблеми можуть виникнути у зв`язку з неналежним станом мереж і котельних. Міністр також підкреслив, що створена і очолювана ним робоча група залучатиме до роботи всіх необхідних фахівців для ліквідації можливих наслідків.

Азаров доручив створити при Кабміні оперативну групу для запобігання наслідкам очікуваного сильного похолодання

Як повідомляв УНІАН, 25 січня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив створити при Кабміні оперативну групу для запобігання наслідкам очікуваного сильного похолодання.

«Синоптики попереджають про значне похолодання на всій території країни. Враховуючи крайню зношеність теплотрас, водопроводів, інших мереж, а також попередній сумний досвід аварій у розпал холодів, ми маємо цілком очевидні ризики зустріти у всеозброєнні і бути готовими до екстремальної роботи... Якщо доведеться швидко ліквідовувати аварії, безперечно, забезпечувати життєдіяльність міст і сіл», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він доручив створити оперативну групу на чолі з міністром регіонального розвитку і ЖКГ Анатолієм БЛИЗНЮКОМ.

До складу цієї групи М.АЗАРОВ включив міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА, міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГУ, міністра оборони Михайла ЕЖЕЛЯ.

М.АЗАРОВ надав А.БЛИЗНЮКУ як голові групи право залучати до антикризових заходів інших керівників міністерств, відомств і регіональних адміністрацій.

«Ця оперативна група на час екстремальних низьких температур має працювати цілодобово. В усіх міністерствах і відомствах, обласних адміністраціях також мають цілодобово працювати відповідальні координатори рангом не нижче за заступника керівника», - сказав прем`єр.