Румунія та Болгарія опинилися під снігом

00:36, 27 січня 2012
Суспільство
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Перервані транспорт та електропостачання

КраїниПівденно-СхідноїЄвропи намагаютьсяліквідуватинаслідкисильногоснігопаду,який частковопорушиврухтранспортуврегіоні,повідомляєБі-бі-сі.

УРумуніївійськовінадають допомогупасажирам іводіямзастряглогоавтотранспорту, одинпасажирськийпоїздзійшов зрейок черезвелику кількість снігу.

У сусіднійБолгаріїтристаміст залишилисябезелектрикичерез снігопад.

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