Румунія та Болгарія опинилися під снігом
00:36, 27 січня 2012Суспільство
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Перервані транспорт та електропостачання
КраїниПівденно-СхідноїЄвропи намагаютьсяліквідуватинаслідкисильногоснігопаду,який частковопорушиврухтранспортуврегіоні,повідомляєБі-бі-сі.
УРумуніївійськовінадають допомогупасажирам іводіямзастряглогоавтотранспорту, одинпасажирськийпоїздзійшов зрейок черезвелику кількість снігу.
У сусіднійБолгаріїтристаміст залишилисябезелектрикичерез снігопад.
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