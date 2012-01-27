Румунія та Болгарія опинилися під снігом

Перервані транспорт та електропостачання

КраїниПівденно-СхідноїЄвропи намагаютьсяліквідуватинаслідкисильногоснігопаду,який частковопорушиврухтранспортуврегіоні,повідомляєБі-бі-сі.



УРумуніївійськовінадають допомогупасажирам іводіямзастряглогоавтотранспорту, одинпасажирськийпоїздзійшов зрейок черезвелику кількість снігу.



У сусіднійБолгаріїтристаміст залишилисябезелектрикичерез снігопад.

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