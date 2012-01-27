МЗС визначив 5 основних завдань на рік

Міністерство закордонних справ визначив для себе п'ять основних завдань на 2012 рік.



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту політики та безпеки МЗС України Василь ФІЛІПЧУК під час круглого столу «Чи потрібна Україні нова доктрина зовнішньої політики?".



Завдання, які МЗС збирається виконати в 2012 році, це:



- Євроінтеграція,



- Посилення зовнішньоекономічної діяльності,



- Забезпечення інтересів України в міжнародних організаціях,



- Захист прав українців за кордоном,



- та публічна дипломатія.



Говорячи про євроінтеграцію В. ФІЛІПЧУК зауважив, що МЗС абсолютно задоволений результатами, які Україна отримала в переговорах щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.



Головування України в Раді Європи в минулому році, за його словами, члени РЄ визнали, "яскравою сторінкою в історії організації".



Зокрема, В. ФІЛІПЧУК зазначив, що за цей рік Україні провела понад 70 публічних заходів на території країни, присвячених правам дитини, прав людини і т.д. "Для прикладу, головуюча зараз в Раді Європи Великобританія має лише 5 заходів", - додав він.



Цього року, нагадав В. ФІЛІПЧУК, України головує в Центрально-Європейської ініціативи. Він повідомив, що в рамках цього головування в травні пройде саміт на рівні президентів центрально-європейських країн, саміт на рівні глав урядів країн Центрально-Європейської ініціативи - наприкінці року тощо.



Найбільшим викликом, зазначив В. ФІЛІПЧУК, для Україні буде головування в ОБСЄ наступного року.