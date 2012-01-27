Начальника Одеського облУВС іноді просто «жахають» дії підлеглих

Начальник Головного управління МВС України в Одеській області Сергій РЕЗНІКОВ попередив спробу підмінити п'яного винуватця автоаварії тверезим громадянином, який непричетний до ДТП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі повідомив сам С.РЕЗНІКОВ.

Він уточнив, що вранці дорогою на службу побачив на автомагістралі «розбиті внаслідок ДТП автомобілі «Фольксваген» і «БМВ».

«Я зупинився й вийшов із машини, а оскільки номери авто, в якому я їхав, цивільні, то вирішив не представлятися начальником облУВС. Отже ніхто мене не знав», - сказав С.РЕЗНІКОВ.

За його словами, водій розбитого «Фольксвагена» повідомив, що «БМВ» раптово вилетіло на зустрічну смугу руху.

«Я викликав йому «швидку», а також чергових співробітників ДАІ, які добиралися до місця події близько 45 хвилин», - додав начальник облуправління міліції.

За словами С.РЕЗНІКОВА, він вимушений був в очікуванні прибуття машини ДАІ більше півгодини «тримати за руку винного в скоєнні аварії 20-річного водія «БМВ», який був явно в нетверезому стані». «Сказав мені, що повертався з нічного клубу», - уточнив начальник облУВС.

За словами С.РЕЗНІКОВА, до місця аварії «приїхали друзі цього водія «БМВ» і намагалися відвезти його. «Якби мене не було, поки наша доблесна міліція добиралася, ми б уже там мали абсолютно тверезу людину за кермом», - вважає він.

Начальник облуправління міліції зазначив, що здивований таким повільним реагуванням співробітників ДАІ на автопригоду. Він заявив, що в міліції будуть проведені кадрові зміни. За словами С.РЕЗНІКОВА, іноді його просто «жахають» дії деяких підлеглих.

«Зараз аналізуємо кваліфікацію співробітників та їхні дії, а також відповідність посадам. Проте обіцяю, що кадрові зміни будуть об'єктивними», - підкреслив начальник облУВС.

Як повідомляв УНІАН, С.РЕЗНІКОВА наприкінці минулого року було призначено начальником управління МВС в Одеській області.