Тігіпко: з Росією щодо газу домовимося
"Іншого виходу немає"
Українівдастьсядомовитися зРосієюпро змінугазовогоконтрактубез будь-яких політичнихнаслідків, заявиввіце-прем'єр-міністрСергійТігіпковефірітелеканалу"Інтер".
"Унаснемає іншоговиходу, намнеобхідноміняти цейконтракт", -сказавТігіпко, зазначивши,що цінагазунаНью-Йоркськійбіржістановить 94долараза тисячукубометрів,тодіякУкраїні, безурахування знижокза Харківськимиугодами, платить516доларівза тисячукубометрів -тому неможливонавітьпорівнюватиконкурентоспроможністьекономікСШАіУкраїною.
Тігіпко висловивупевненість,що з Росієювдастьсядомовитисяпро змінуконтракту.
"Явпевнений,що вдастьсядомовитися...Причому, явпевнений, чи вдастьсядомовитисябез будь-яких політичнихнаслідків,тому що простологікинемає в цьомуконтракті",- наводить йогословаРІА "Новости".