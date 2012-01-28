Тігіпко: з Росією щодо газу домовимося

"Іншого виходу немає"

Українівдастьсядомовитися зРосієюпро змінугазовогоконтрактубез будь-яких політичнихнаслідків, заявиввіце-прем'єр-міністрСергійТігіпковефірітелеканалу"Інтер".



"Унаснемає іншоговиходу, намнеобхідноміняти цейконтракт", -сказавТігіпко, зазначивши,що цінагазунаНью-Йоркськійбіржістановить 94долараза тисячукубометрів,тодіякУкраїні, безурахування знижокза Харківськимиугодами, платить516доларівза тисячукубометрів -тому неможливонавітьпорівнюватиконкурентоспроможністьекономікСШАіУкраїною.



Тігіпко висловивупевненість,що з Росієювдастьсядомовитисяпро змінуконтракту.



"Явпевнений,що вдастьсядомовитися...Причому, явпевнений, чи вдастьсядомовитисябез будь-яких політичнихнаслідків,тому що простологікинемає в цьомуконтракті",- наводить йогословаРІА "Новости".

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