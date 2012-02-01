Засуджений працівник Миколаївського СІЗО

Молодшого інспектора Миколаївського слідчого ізолятора засуджено за зберігання та збут наркотичних речовин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

У квітні минулого року прокуратурою Центрального району м. Миколаєва було проведено досудове слідство у зазначеній кримінальній справі, її матеріали було направлено до Центрального районного суду.

Інспектора звинуватили в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, у незавершеному замаху на збут особливо небезпечних наркотичних засобів у місцях позбавлення волі, а також - у зловживанні службовим становищем, яке він скоїв як працівник правоохоронних органів.

Працівника Миколаївського слідчого ізолятора було визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст.307, ч.3 ст. 15, ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.