Насмерть замерзли 60 осіб

02:08, 01 лютого 2012
Суспільство
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З них 50 - в Україні та Польщі

Не менше 60людей стализаостаннікількаднівжертвамисильнихморозів,що встановилисявсхідній іцентральній Європі, передаєтелеканалEuronews.

Близько30 осіб- переважнобезхатченки- замерзлидосмерті вУкраїні, майже 20- у Польщі.Такожє випадкисмертілюдейвСербії, Румунії, Болгарії, Литві, Чехії.

Температураповітря в цихкраїнахвпала -врядірайонів- домінус20-25градусів.Згідно з прогнозамисиноптиків, морозитриватимутьще щонайменшетиждень.

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