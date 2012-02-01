В Україні кожна друга дитина до року перебуває в групі ризику через неправильне харчування.

Про це експерти заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Здоров'я дітей – здоров'я нації».

За словами головного дитячого гастроентеролога Міністерства охорони здоров'я України Олега ШАДРІНА, в Україні в 40% дітей до року, які вживають неадаптовану їжу, спостерігається високий рівень алергічних захворювань.

«Кращим харчуванням для дитини до року є грудне молоко. Воно знижує ризик таких захворювань, як бронхіальна астма, атопічний дерматит, отит, захворювання травного тракту й багато інших. Проте 47% дітей у перший рік життя отримують неадаптоване молоко, яке є сильним алергеном для цієї вікової групи, лише 50% дітей віком до шести місяців перебувають на грудному вигодовуванні», - повідомив О.ШАДРІН.

Він підкреслив, що грудне молоко - це не лише харчування, це фізіологічна єдність матері та дитини, а у дітей, які перебували до року на грудному вигодовуванні, набагато менше проблем зі здоров'ям, ніж у тих, які були на штучному харчуванні.

«Пропаганда грудного вигодовування дітей першого року життя - основне завдання педіатрів. Адже грудне молоко містить незамінні ферменти й вітаміни. Навіть одне годування грудним молоком компенсує до 40% корисних речовин для дитячого організму», - сказав О.ШАДРІН.

Посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, головний дитячий гастроентеролог Міністерства охорони здоров'я України поінформував, що грудне вигодовування дозволяє знизити дитячу смертність на 13%.

Генеральний директор компанії «Нутриція Україна» Селін ЛЕВУАНТЮРЬЄ також звернула увагу на високі показники в Україні смертності дітей.

«Дані статистики шокують: Україна – європейська країна, але, проте, вона належить до країн із високим ризиком захворюваності й смертності дітей до п'яти років», – підкреслила С.ЛЕВУАНТЮРЬЄ.

Вона переконана, що ситуацію, що склалася, необхідно змінювати.

«Ми повинні зробити все можливе для того, щоб Україна перестала бути країною з високим ризиком для здоров'я дітей, щоб вона не відрізнялася від сусідніх європейських країн, таких як Польща, Словаччина, Болгарія», - підкреслила директор компанії «Нутриція Україна».

Вона зазначила, що мами в Україні нерідко вважають, що після шести місяців дитині корисно давати «дорослу їжу», але це абсолютно невірно.

«Не слід поспішати, дитина повинна вирости, щоб їсти дорослу їжу. Грудне молоко має залишатися основною їжею для дітей до 12-місячного віку, оскільки це дуже важливо для формування імунітету», - сказала С.ЛЕВУАНТЮРЬЄ.

Директор «Нутриція Україна» повідомила, що компанія починає в Україні широкомасштабну соціальну кампанію «500 мілілітрів грудного молока щодня», яка підвищить поінформованість батьків про важливість грудного годування, про можливості зниження ризиків для здоров'я дітей.

У свою чергу, кандидат медичних наук, лікар-консультант компанії «Нутриція Україна» Олена ІВАХНЕНКО підкреслила, що українки змінюють уявлення про грудне вигодовування.

«Якщо ще п'ять років тому педіатри радили мамам годувати дітей лише груддю до тримісячного віку, то зараз – до шести місяців. Головне завжди пам'ятати, що для дитини до року будь-яка їжа, окрім адаптованої, є екзотичною, й тому експериментувати зі здоров'ям немовляти не можна", - зазначила О.ІВАХНЕНКО.

Довідка УНІАН. До складу компанії «Нутриція» входять три наукові центри в Нідерландах, Німеччині та Сінгапурі, які досліджують вплив харчування в ранньому віці на здоров'я, на розвиток мікрофлори та імунної системи дитини, проводять дослідження складу грудного молока.

В Україні «Нутриція» представлена з 1997 року. В 2007 році «Нутриція» увійшла до складу Групи Danone.

Сьогодні «Нутриція» – мультинаціональна компанія, лідер на ринку дитячого харчування в Україні й більшості країн світу.

Соціальна акція компанії «Нутриція Україна» «500 мілілітрів грудного молока щодня» спільно розроблена з фахівцями-медиками. Саме 500 мл – мінімальна щоденна потреба малюка в молоці до року. Цю інформацію важливо донести до батьків, які прагнуть виростити здорову дитину. В рамках соціальної акції на сайті «Нутриція Україна» вже створено спеціальний розділ «500 ml», де розміщуються статті й навчальні матеріали для батьків, які мають дітей раннього віку.

Також створено спеціалізований сайт: www.500ml.com.ua. На цьому сайті мами грудничків зможуть перевірити, чи достатньо грудного молока вживає їхня дитина – з цією метою розроблено спеціальну програму.

Крім того, «Нутриція Україна» проводитиме семінари для батьків, у рамках яких фахівці-медики розповідатимуть про важливість грудного молока, про необхідність годування дитини груддю як мінімум до одного року.

Традиційно, продовжить роботу «гаряча лінія» компанії «Нутриція Україна», на яку батьки можуть зателефонувати й отримати консультацію педіатра.