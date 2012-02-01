Оригінальне вибачення від газети: мавпа - це швидше алегорія

«Нова Тернопільська газета», яка у номері від 25 січня опублікувала статтю під назвою «Біля «Орнави» лилася «чорна» кров… Араби з неграми билися за наших курвів», образливу для темношкірих, сьогодні надрукувала свої вибачення.

Як передає кореспондент УНІАН, у матеріалі «Ні расизму!» сказано, що редакція в жодному разі не мала наміру образити будь-кого через расу, національність чи віросповідання.

Також у редакції газети переконані, що розміщений у минулому номері як ілюстрація до матеріалу колаж із двома мавпами, які обнімають блондинку, теж не є проявом расизму. «Це швидше алегорія, якою ми намагалися показати, що індивідуум чоловічої статі у нетверезому стані (будь-якої раси, національності та віросповідання), який ще й залицяється до жінки, нагадує мавпу», – сказано у сьогоднішній публікації.

Редакція принагідно вибачилась і перед студентами, які зображені на задньому плані колажу.

«Щодо наявності на колажі студентів Тернопільського технічного університету, то ми лише хтіли продемонструвати, що іноземні студенти в Тернополі не лише навчаються, а й відвідують розважальні заклади, де споживають не лише безалкогольні напої… З іншого боку, можна погодитися, що тут присутній неетичний аспект, за що конкретних людей, які на фото, щиро перепрошуємо», – йдеться в сьогоднішньому матеріалі.

На завершення редакція висловлює щирий жаль і просить вибачення за некоректні висловлювання, які образили честь і гідність іноземних студентів.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі прокуратура розпочала перевірку після публікації у «Новій Тернопільській газеті» від 25 січня, яка образила місцевих темношкірих студентів та викликала резонанс у місті та за межами України.

Прокуратура проводить перевірку в порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу щодо наявності або відсутності в діях представників газети злочину, передбаченого ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).

У свою чергу, студенти-іноземці та керівники вишів вимагали надрукувати вибачення за цей матеріал та покарати офіційних осіб редакції, які причетні до появи даного матеріалу, за розпалювання міжрасової ворожнечі.