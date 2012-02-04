Скільки коштує безпека в Одесі?

11-а сесія Одеської обласної ради 6-го скликання затвердила 5-річну регіональну програму «Безпечна Одещина», на реалізацію якої передбачено витратити 45 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, у виступі на сесії заступник начальника Управління МВС України в області Дмитро ФУЧЕДЖІ зазначив: «Мета програми - створення умов для покращення роботи правоохоронних органів, що забезпечить підвищення рівня безпеки населення».

Актуальність програми «Безпечна Одещина», додав він, продиктована «збільшенням масштабів криміналізації основних сфер життєдіяльності. «Необхідно посилити профілактику правопорушень, ефективно протидіяти злочинності, а також усувати причини й умови протиправних дій», - сказав Д.ФУЧЕДЖІ.

Депутати вирішили, що понад третину коштів – близько 18 млн. грн. - буде виділено з обласного бюджету, решта 22 млн. грн. планується залучити за рахунок спонсорів.

У рамках програми «Безпечна Одещина», планується, зокрема, покращити матеріально-технічне забезпечення підрозділів МВС: встановити в місцях масового скупчення населення камер відеоспостереження, які вже функціонують у деяких мікрорайонах Одеси та Іллічівська, придбати на 5 млн. грн. автомобілів та інших технічних засобів.