Симоненко віддасть дітям палаци Ющенка та Януковича

Державні дачі і будинки, якими користуються українські чиновники, не слід продавати так званій бізнес-еліті, а замість цього їх потрібно передати у власність українському народу.

Про це заявив у Дніпропетровську лідер українських комуністів Петро Симоненко, повідомляє Ліга з посиланням на прес-службу Компартії.

Симоненко зазначив, що президентські резиденції, державні дачі, санаторії, будинки відпочинку, що перебувають у віданні Державного управління справами, "треба не продавати своїм кумам і сватам, а передати в користування тим, кому вони належать по праву - народу України".

Він також наголосив, що запропонував президентові й уряду конкретні заходи для реорганізації Держуправління справами в Державний комітет з охорони материнства і дитинства з передачею у ведення цього комітету всієї інфраструктури Держуправління справами.

"Я упевнений, що наше гасло "Палаци - дітям" відповідає реальним потребам суспільства", - заявив Симоненко.

"Саме тому дії комуністів будуть спрямовані на створення розгалуженої системи охорони материнства і дитинства, а в колишніх держрезиденціях і чиновницьких палацах будуть відпочивати і лікуватися діти, хворі на церебральний параліч, туберкульоз, усі, хто має потребу в увазі й турботі держави", - пообіцяв лідер КПУ.

Раніше Симоненко зазначив, що виборча програма Компартії - це "альтернативна стратегічна програма розвитку країни", заснована на новій редакції Конституції, що передбачає перехід до реального народовладдя.

Українська правда