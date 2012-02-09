Попов: Київ може налагодити виробництво вертольотів

До виготовлення київських вертольотів планується залучити ВАТ «Мотор-Січ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив журналістам під час відвідування заводу «Антонов».

«Що стосується налагодження виготовлення вертольотів – така ідея виникла, в тому числі, за участю «Мотор-Січі». Це ідея, яку вже в цьому році планується частково реалізувати», - сказав О.ПОПОВ.

Він підкреслив, що більше інформації зможе надати дещо пізніше.

Водночас голова КМДА висловив переконання, що виробництво вертольотів є дуже перспективним проектом, який місто має велике бажання реалізувати.

«Тим більше, що це наше виробництво, наші двигуни і складання може бути в нас», - зазначив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2011 р., відповідаючи на запитання журналстів, яким чином місто планує забезпечити роботу вертолітної служби і за які кошти, О.ПОПОВ заявив, що столиця найближчим часом налагодить виробництво гелікоптерів для надання медичної допомоги населенню і для рятувальних служб.

Він зазначив, що КМДА вже склало перелік місць, де можливо будівництво вертолітних майданчиків. При цьому О.ПОПОВ висловив впевненість, що будівництво цих майданчиків має відбуватися не за кошти міського бюджету.