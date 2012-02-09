Як купити житло і отримати «вид на проживання» в Європі

В рамках Лабораторії “Зроби себе сам” в УНІАН відбудеться семінар “Практичні аспекти купівлі нерухомості та отримання «виду на проживання» в Європі”.

Семінар розпочнеться сьогодні о 19.00.

Через фінансову кризу житло на європейських курортах сьогодні коштує приблизно стільки ж, як будинок у Київській області. Відповідно, попит на закордонне житло зріс в середньому на 30% впродовж останніх двох років.

Семінар про практичні аспекти купівлі нерухомості та отримання «виду на проживання» в Європі проводять представники відділу закордонної нерухомості компанії «Гольфстрім+» та представники департаменту міграційного права юридичної компанії «ОМП».

Під час семінару спеціалісти розкажуть про тонкощі системи отримання українцями посвідок на проживання в країнах ЄС.

Докладніше про семінар читайте тут .

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.