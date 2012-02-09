У ПАР судять «боса мафії» з Одеси

У Кейптауні (Південно-Африканська Республіка) судять 40-річного уродженця Одеси Ігоря РУССОЛА. Українця і його місцевого спільника звинувачують у вимаганні грошей та автомобіля «Порше Кайєнн» у підприємця, передає ТІА «Вiкна-Одеса».

Газета «СapeTimes» називає одесита “самопроголошеним головою російського злочинного світу в Кейптауні». За інформацією видання, І.РУССОЛ оселився в ПАР у 2001 році. Працював на вихідця з України Юрія Ульяницького. За даними видання, останній із спільниками організував банду рекетирів: у власників нічних клубів вимагали гроші нібито за охорону. Також угруповання контролювало продаж наркотиків.

У 2007 році Ю.Ульяницького вбили, і одесит зайняв його місце в «бізнесі». На життя І.РУССОЛА також робили замах – у 2010 році.