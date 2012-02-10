Янукович доручив підтримати Київське бієнале сучасного мистецтва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив підтримати І Київське бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє»

Про це йдеться в дорученні Президента України, розміщеному на його сайті.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ та керівнику Державного управління справами Андрію КРАВЦЮ надати підтримку проведенню у 2012 році за ініціативою Міністерства культури України, Київської міської державної адміністрації і Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» Першого Київського бієнале сучасного мистецтва «Арсеналє», забезпечити сприяння організації і проведенню зазначеного культурно-мистецького заходу у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал».