У Лаврі проведуть WI-FI

У Києво-Печерській Лаврі до Євро-2012 проведуть WI-FI і встановлять англомовні електронні покажчики.

Як пише газета «Сегодня», за словами нового гендиректора Києво-Печерського заповідника Вікторії ЛІСНИЧОЇ, наразі в Лаврі збираються значно поліпшити сервіс для відвідувачів.

Зокрема, найближчим часом тут з'являться туристичні інформаційні табло (електронні покажчики) українською та англійською мовами. Також англійською мовою планують перекласти всі підписи до експонатів. «Нині у нас в розробці дуже багато ідей. Наприклад, вирішується питання з Wi-Fi на території заповідника, збільшиться кількість кіосків з сувенірною продукцією. А ось будівництво готелів або фастфудів не плануємо. На території лаври вже є кілька кафе, це досить», - повідомила В.ЛІСНИЧА.

У кафе на території заповідника нині розробляється нове меню спеціально для гостей Євро-2012, яке повинне буде рекламувати Україну. Можливо, назви страв поміняють на цікавіші - пов'язані з історією Києва і розширять асортимент.

Крім того, в заповіднику, за словами В.ЛІСНИЧОЇ, проводитимуть майстер-класи з виготовлення українських сувенірів і постійні виставки найцікавіших виробів.

Водночас, В.ЛІСНИЧА запевняє, що вартість вхідних квитків не дорожчатиме і залишиться, як зараз: для дорослих - 25, для дітей - 12 грн.

Також цього року в Лаврі планують завершити реконструкцію Успенського собору і провести реставрацію Онуфріївської вежі. «Також за наявності фінансування плануємо розпочати реставрацію Церкви Всіх Святих, корпуси №4 на Соборній площі, Південної вежі», - повідомила В.ЛІСНИЧА.

Загалом, зазначає газета, ремонту на території заповідника потребує 21 споруда.