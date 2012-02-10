В МВФ вважають за доцільне закрити банк «Київ»

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) вважають за доцільне закрити Банк «Київ» або приєднати його до іншого банку.

Про це йдеться в листі постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА першому віце-прем`єр-міністрові Андрію КЛЮЄВУ за підсумками останнього візиту української делегації до штаб-квартири МВФ у Вашингтоні, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Банк «Київ»... повинен бути закритий або забезпечено його злиття з іншим банком (відповідно до результатів звіту, який був недавно підготовлений компанією Deloitte & Touche)», - говориться в повідомленні.

Також в МВФ відзначають важливість того, щоб уряд України уникав поспішних рішень щодо заснування нових фінансових інституцій (таких як іпотечні установи і земельні банки).

«Міжнародний досвід свідчить про те, що результати діяльності таких установ неефективні, при цьому їх зміст дорого обходиться, особливо у разі слабкості таких установ», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 січня українська делегація перебувала у Вашингтоні на переговорах з МВФ. Очолив делегацію перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ. Також у складі делегації був новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. Перед поїздкою В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що завданням візиту є відновлення програми співпраці і «одержати кредит, якщо це можливо, насамперед, у рамках тієї програми, яку було підписано раніше, у нас там залишилося близько 10 млрд. дол.».

Раніше повідомлялося про те, що в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.