Підполковнику податкової міліції дали 5 років

Вироком Оболонського районного суду міста Києва визнано винним та засуджено колишнього високо посадовця податкової міліції ДПІ у Оболонському районі м. Києва до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 3 роки та з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 364 КК України).

Крім того його позбавлено спеціального звання – «підполковник податкової міліції», повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури міста Києва.

Як повідомляє прокуратура, податківець шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 25 тис. доларів США.

За своїми службовими обов’язками, засуджений здійснював оперативне супроводження досудового слідства у кримінальній справі, яка була порушена відносно директора підприємства за фактом ухилення ним від сплати податків. Після того, як підприємець сплатила податки, слідчим у цій справі прийняв рішення про направлення її до суду для звільнення підприємця від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України. Знаючи про це, колишній начальник відділення податкової міліції запропонував підприємцю надати йому винагороду нібито за сприяння у прийнятті такого рішення. Директор підприємства погодилася на ці умови та відкрила у банківській установі рахунок, на який перерахувала грошові кошти в сумі 25 тис. доларів США. Емітовану банківську картку та ПІН-код доступу до картки вона передала податківцю, однак цими коштами він не зміг скористатися, оскільки був затриманий правоохоронцями.

Вирок суд виніс 30 січня 2012 р.