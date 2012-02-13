На Дунаї в льоду застрягла баржа з українським екіпажем

На річці Дунай в районі сербського міста Смедерево, в 50 кілометрах від Белграда, в кризі застрягли самохідна баржа "Кам'янець-Подільський" з українським екіпажем і дві сербські баржі з буксиром, в крижаному полоні опинилися 13 моряків.

Як передає РІА "Новости" про це у понеділок повідомила сербська місцева газета "Політика" з посиланням на службу цивільної оборони м.Смедерево.

За даними газети, на баржі "Кам'янець-Подільський" 11 українських матросів, а на буксирі сербської баржі блокованими опинилися двоє людей. Обидва екіпажі мають гострий брак продовольства і води, які можуть бути доставлені тільки за допомогою вертольота. При цьому українцям, за даними, що є у "Політики", їжі та води може вистачити на найближчі чотири чи п'ять днів, а сербам - лише до кінця понеділка.

"У наших моряків залишилося їжі й води лише до кінця дня... Вони запитали про екстрену допомогу. Українське судно намагалося дійти до берега, але не встигло. Їх 11 матросів також блоковані, вода та їжа у них закінчуються. Тим часом, Дунай повністю покритий кригою. Єдина можливість надати допомогу - терміново вислати вертоліт", - сказав у бесіді з "Політикою" очільник смедеревського пароплавства Храніслав МІРКОВИЧ.

Повідомляється, що сербські баржі розташовані на відстані 300 метрів від берега, а "Кам'янець-Подільський" - в 200 метрах.

В даний час штаб Цивільної оборони Смедерево попросив уряд Сербії надати допомогу в порятунку заблокованих моряків.

Як пише видання, на сербських баржах 2,7 тисячі тонн мазуту. Крім того, раніше також неподалік від м.Смедерево кригою затиснуло дві болгарські баржі, екіпажи яких вдалося евакуювати. Проте на їх борту було близько 3 тисяч тонн добрив.

"Не виключена небезпека розливу (цих вантажів) на Дунаї, і якщо це станеться, це буде катастрофа. Розлив може статися, коли почнеться льодохід", - сказав Х.МІРКОВИЧ.