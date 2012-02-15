Киянин, погрожуючи ножем, відібрав у жінки 13 гривень у ліфті

Правоохоронцями Святошинського районного управління столиці затримано місцевого мешканця за скоєння розбійного нападу на жінку у ліфті, передає ТСН.

Постраждала підійшла до дверей під`їзду, запитала у чоловіка, який йшов за нею, в яку квартиру він прямує, але відповіді не отримала. Жінка відкрила кодовий замок, зайшла сама і пустила його.

Зловмисник пішов за нею в ліфт, натиснув кнопку верхнього поверху, але на четвертому зупинив підйомник.

Як повідомляє прес-служба столичної міліції, нападник, погрожуючи жінці ножем, почав обшукувати її. Постраждала попросила чоловіка не чіпати її, оскільки, як вона сказала тоді зловмисникові, вона вагітна.

Раптово хтось із сусідів викликав ліфт, він почав рух. Нападник з місця злочину втік. Потерпіла відразу ж подзвонила в міліцію, повідомила прикмети злочинця.

Через деякий час співробітники міліції розшукали в зазначеному мікрорайоні чоловіка, зовнішність якого повністю збіглася з описом.

Речові докази, які були при чоловікові - 13 гривень та банківські картки, - вилучено.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 187 КК України (Розбій). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.