Президент: стандарти народження треба наблизити до європейського рівня

Президент України Віктор Янукович наголошує, що одним із пріоритетів медичної реформи в Україні є наближення стандартів народження дітей до європейського рівня. «Ми ставимо за мету наблизити стандарти народження дітей до рівня Європи», - сказав глава держави під час візиту у Полтавську область.

Як повідомляє сайт глави держави, Віктор Янукович зазначив, що саме з цією метою зараз по всій Україні відкриваються сучасні перинатальні центри. Зокрема нещодавно такий центр було відкрито в Кіровограді.

Президент наголосив, що в національній системі охорони здоров`я повинні бути створені всі умови для дітей, які народжуються з патологіями.