Поїзд «Іркутськ – Сімферополь» збив двох людей

На станції «Сімферополь» поїзд №251 «Іркутськ – Сімферополь» збив на смерть чоловіка, який намагався допомогти жінці з дитиною, яка впала на пішохідному переході.

Як повідомив кореспонденту УНІАН оперативний черговий лінійного відділу міліції, майор Станіслав ТИЩЕНКО, трагедія сталася ввечері 26 серпня.

За його словами, жителька Джанкойського району йшла по пішохідному переходу разом з дівчинкою – жителькою Сімферополя. Жінка впала, і до неї на допомогу поспішив чоловік, який перебував поблизу. У цей момент поїзд і збив людей. В результаті чоловік - житель Сімферополя - загинув.

Жінка від одержаних травм померла ввечері в лікарні. Дівчинка перебуває в лікарні, за словами співробітника лінійного відділу міліції, «стоїть питання про ампутацію ніг» дитини.

Розслідуванням цієї справи займається лінійний відділ міліції станції «Сімферополь».