Ведмедю, власник якого напав на журналістів, зробили наркоз

У Луганську ветеринари почали лікування ведмедя Потапа, власник якого, керівник громадської організації «Територіальне відділення мисливського собаківництва кінологічного союзу України», напав на журналістів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Луганської обласної ради Олена БУГАЄЦЬ, яка разом із місцевими журналістами підключилася до порятунку тварини.

За її словами, сьогодні вранці за розпорядженням головного ветеринарного лікаря області Миколи МАРТИНЕНКА на територію громадської організації приїхали ветеринари. «Ще сьогодні вранці, подивившись вчора сюжет по телебаченню, він направив своїх людей до ведмедя Потапа. Йому зробили наркоз і зняли залізний ошийник. Почали лікування рани на шиї. Має пройти тиждень, щоб було видно результати», - сказала О.БУГАЄЦЬ.

Вона зазначила, що під нагляд узято всю територію організації, оскільки ветеринарів не влаштовують умови утримання всіх тварин. «Окрім ведмедя там утримуються коні, собаки, велика і мала худоба», - зазначила О.БУГАЄЦЬ.

Проте, луганські журналісти мають намір й надалі добиватися того, щоб ведмідь був вилучений, оскільки його використовують для цькування мисливськими собаками.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого група журналістів увійшла на територію, де розміщується громадська організація «Територіальне відділення мисливського собаківництва КСУ», з метою перевірити інформацію про жорстоке поводження з ведмедем Потапом. Виявилось, що тварина перебуває в жахливому стані: залізний ошийник уріс у шию, розірвавши шерсть і завдаючи йому біль.

Власник ведмедя, голова громадської організації вийшов до журналістів і напав на оператора телеканалу «1+1», вдарив його камеру.

Журналісти викликали міліцію. Матеріали щодо інциденту передано до прокуратури Кам’янобродського району Луганська для порушення кримінальної справи за фактом перешкоджання діяльності журналістів і жорстокого поводження з твариною.