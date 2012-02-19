Мерія заперечує мільйонні порушення на тендерах

Мерія Цюрупінська заперечує факт мільйонних порушень під час тендерних процедур.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник міського голови Сергій ПІНЬКАС.

Чиновник підтвердив факт порушення прокуратурою Цюрупінського району кримінальної справи. Проте вказав на той факт, що мерія не згодна з висновками слідчого УБЕЗу і готова відстоювати свою точку зору. Зокрема, мерія вже надіслала в прокуратуру свої заперечення за цим фактом.

«По-перше, якщо говорити про порушення закону в цьому питанні, то чому підозрюється тільки один чиновник, адже тендерна комісія складається з п'яти осіб, і всі ці люди поставили свої підписи», - зауважив заступник мера.

«Не хотілося б, щоб правоохоронні органи «вели полювання на відьом». Не завжди там, де є бюджетні гроші, можна знайти порушення закону. Тим паче, що в даному випадку процедура була проведена в законному полі», - додав чиновник.

За його словами, роботи проводилися при технічному супроводі професійних експертів, був технагляд, розробник проекту.

«Крім того, «скривджена» фірма з Алчевська не опротестувала рішення тендерного комітету, визнавши, що припустилася помилки в оформленні документації. А якщо конкретніше розглядати її пропозиції, які нібито на 74 тис. грн. дешевше, ніж виявилися у переможця конкурсу, то в саме цьому кошторисі підприємством не були враховані серйозні моменти – витрати на доставку техніки з Алчевська, відрядження для людей, які б працювали також з цього міста і тому подібне», - повідомив перший віце-мер Цюрупінська.

Також С.ПІНЬКАС підкреслив, що не сумнівається в тому, що слідство у всіх деталях згаданого тендеру розбереться і буде прийняте законне рішення.

Як повідомляв УНІАН, спіробітники херсонського Державної служби боротьби з економічною злочинністю (УБЕЗ) викрили голову комітету з конкурсних торгів Цюрупінського міськвиконкому. На думку правоохоронців, даний чиновник в 2010 році підтасував дані конкурсних торгів на виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора міста, чим завдав збитків державі в сумі 2,7 млн. грн.

За цим фактом прокуратурою Цюрупінського району Херсонської області порушено кримінальну справу за двома статтями КК України.