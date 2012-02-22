В Одесі рейдерів відганяли молитвою

Близько 300 представників католицької громади одеського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці Римо-католицької церкви провели сьогодні акцію молитовного протистояння проти спроб рейдерського захоплення землі, що прилягає до храму, і бездіяльності міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, парафіяни тримали в руках плакати з написами: «Католики Одеси не є громадянами другого сорту», «Засновники Одеси РІШЕЛЬЄ, ЛАНЖЕРОН, ДЕРІБАС теж були католиками», «Прокурори МОЛИЦЬКИЙ і ФУРТАТ, не дозволяйте зневажати закон!» й інші.

За словами парафіянки храму Валентини РОМАНОВСЬКОЇ, «віряни обурені спробами комерційної структури захопити територію, що прилягає до собору по Єкатеринінській вулиці, 33, і бездіяльністю влади».

Зокрема, єпископ Римо-католицької церкви Броніслав БЕРНАЦЬКИЙ сказав журналістам, що «вже 20 років разом з членами громади марно звертається до мерії з проханнями узаконити прихрамову територію - від воріт до стін храму».

Б.БЕРНАЦЬКИЙ також нагадав, що сусідню з храмом будівлю, в якій ще півстоліття тому жив католицький священик, а діти одеситів вивчали Катехізис, було незаконно відчужено, і в цьому приміщенні засновано комерційну фірму.

«Мало того, що влада будівлю продала, - зазначив єпископ, - так тепер її господар хоче забрати у нас прихрамову територію. Знімають церковні ворота, зрізають замки. Якщо все це продовжиться, ми не зможемо проводити хресні ходи навколо храму…», - сказав Б.БЕРНАЦЬКИЙ.

За його словами, влада Одеси вже тричі у минулому році відмовляла віруючим католикам у проведенні хресної ходи. «Без пояснення причин нам заборонили пройти навіть тротуаром поряд із собором, - підкреслив єпископ. - Це ганьба, що ми, одесити, не маємо права пройти тротуаром…», - сказав єпископ.

Учасники акції оприлюднили звернення, у якому, зокрема, йдеться, що упродовж «останніх декількох місяців у розташованій поряд із собором будівлі магазина проводяться ремонтні роботи, а також переритий двір ззовні будівлі, робляться під'їзди до нього і блокуються під'їзди до костьолу, що вказує на спроби власників захопити землю незаконним шляхом».

Парафіяни заявили, що органи місцевої влади і прокуратури, куди зверталися представники громади, “не діють, фактично покриваючи дії рейдерів у центрі міста. Своїм виходом на вулицю ми бажаємо винести в публічну сферу ту проблему, яку представники муніципальної влади намагаються приховати від суспільної уваги”.