Кравчук: Конституційна Асамблея може піднятися над процесом

Конституційна асамблея у своїй роботі керуватиметься інтересами народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив голова Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї Леонід КРАВЧУК під час круглого столу на тему: «Конституційна Асамблея: питання статусу, порядку формування та діяльності».

Л.КРАВЧУК наголосив на актуальності для України питання конституційної реформи. «Ми маємо привести нашу Конституцію у відповідність до вимог часу. Орієнтиром для нас повинні бути європейські цінності, зокрема верховенство права, а також права та свободи людини», - зазначив він.

Голова Науково-експертної групи висловив упевненість, що Конституційна Асамблея працюватиме неупереджено.

«Конституційна Асамблея, не будучи у складі Верховної Ради, в організмі суперечливого політичного життя, може піднятися над процесом і керуватися інтересами українського народу», - переконаний Л.КРАВЧУК.

Директор Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України Юрій ШЕМШУЧЕНКО, у свою чергу, наголосив на важливості залучення до напрацювання змін до Конституції широкого кола експертів і фахівців.

«Без науки, без серйозних наукових розробок у даній сфері вирішити проблеми навряд чи вдасться», - зауважив Ю.ШЕМШУЧЕНКО.

На його думку, основним завданням Конституційної Асамблеї повинна бути розробка пропозицій щодо змін до Основного Закону з урахуванням інтересів усіх верств суспільства.