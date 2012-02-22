У тигра, що напав на людину, - стрес

Працівник відділу хижих тварин Київського зоопарку, на якого вчора напав тигр, перебуває в реанімації лікарні швидкої медичної допомоги у важкому, але стабільному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генерального директора зоопарку із зоочастини Костянтин ОРЛОВ повідомив сьогодні на брифінгу.

Він поінформував журналістів про деталі нещасного випадку, що стався вчора. За словами К.ОРЛОВА, традиційно вранці працівники зоопарку о 10.00 починають прибирати вольєри тварин. Троє працівників відділу хижаків, діючи згідно з інструкцією, перемістили самку тигра у перегонну галерею та почали прибирати у вольєрі. Один з працівників сказав, що йде по додатковий інвентар і пішов з вольєру. А за дві хвилини двоє інших працівників, які залишалися на місці, почули крики з сусіднього вольєру, в якому утримують тигра-самця Тишу. Вони побігли на крики і побачили свого співробітника разом з тигром.

Як підкреслив К.ОРЛОВ, робітники почали діяти згідно з інструкцією – переганяли тигра Тишу у перегонний вольєр. Одночасно вони повідомили керівництво зоопарку про напад тигра на їхнього колегу. До зоопарку швидко прибула швидка допомога. Після того як тигра вдалося загнати у перегонну галерею, лікарі змогли надати оперативну допомогу постраждалому, після чого госпіталізували у лікарню швидкої допомоги.

За інформацією К.ОРЛОВА, у лікарні робітника успішно прооперували. При цьому заступник гендиректора зоопарку не уточнив, які саме травми завдані потерпілому.

У зоопарку виключають, що робітник був напідпитку.

Обставини нещасного випадку з’ясовують слідчі міліції. У зоопарку вважають, що робітник помилково зайшов у вольєр тигра.

Як зазначають у зоопарку, зараз за тигром Тишею встановлено посилений ветеринарний нагляд, оскільки цей випадок так само стресовий і для тварини.

Також журналістам підтвердили, що Тиша - той самий тигр, про якого неодноразово говорили, що він хворіє на тигрову хворобу, тобто його організм не може перетравлювати сире м’ясо. Його годують спеціально підготовленою їжею за окремо розробленим раціоном. У зоопарку підкреслили, що тварина у жодному разі не голодує. Ветлікарі виключають, що тигрова хвороба призводить до агресивної поведінки тварини.