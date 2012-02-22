Міліція вже знайшла причину пожежі на Крюківському вагонобудівному

Попередньою причиною пожежі на Крюківському вагонобудівному заводі вважають коротке замикання електропроводки.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їхніми даними, на місце пожежі виїжджала слідчо-оперативна група Крюківського райвідділу міліції Кременчука, яка встановила, що займання виникло у фарбувальній ділянці вагоноскладального цеху підприємства. Попередня причина пожежі - коротке замикання електропроводки. Вогнем знищено фарбувальне обладнання. Матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано об 11.50. Постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на Крюківському вагонобудівному заводі в Кременчуку Полтавської області сталася сьогодні близько 8 ранку.