Міліція вже знайшла причину пожежі на Крюківському вагонобудівному
Матеріальні збитки встановлюють
Попередньою причиною пожежі на Крюківському вагонобудівному заводі вважають коротке замикання електропроводки.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.
За їхніми даними, на місце пожежі виїжджала слідчо-оперативна група Крюківського райвідділу міліції Кременчука, яка встановила, що займання виникло у фарбувальній ділянці вагоноскладального цеху підприємства. Попередня причина пожежі - коротке замикання електропроводки. Вогнем знищено фарбувальне обладнання. Матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано об 11.50. Постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на Крюківському вагонобудівному заводі в Кременчуку Полтавської області сталася сьогодні близько 8 ранку.