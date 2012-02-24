Visa і MasterCard можуть піти з України

Регулювання ринку електронних платежів з боку Національного банку України може мати негативні наслідки для ринку безготівкових операцій.

Зокрема, коментуючи проект постанови НБУ "Про нагляд за платіжними системами", керівник офісу Visa в Україні Світлана Георбелідзе зазначила, що документ містить положення, які значно обмежують вільну конкуренцію на ринку безготівкових платежів, пише видання "Экономические известия".

Зокрема, фактично може виникнути монополія на здійснення маршрутизації, клірингу та обробки транзакцій одним постачальником послуг на території Україні.

Прийняття такого законопроекту, на думку топ-менеджера Visa в Україні, може призвести до цілої низки негативних наслідків для внутрішньоукраїнського сектора безготівкових платежів, зокрема до зниження надійності системи.

Також Георбелідзе зазначила, що наміри НБУ зобов'язати міжнародні платіжні системи проводити розрахунки в Україні виключно в гривні можуть вплинути на подальшу здатність міжнародних платіжних систем (таких, як ті, що обслуговують картки Visa/MasterCard) виконувати свої зобов'язання.

Експерти вважають, що якщо нові ініціативи НБУ будуть реалізовані, то міжнародним платіжним системам доведеться або погодитися зі скороченням доходів і прийняти ризик того, що подібні рішення в інших країнах призведуть до великих втрат, або відмовитися від українського ринку.

Економічна правда