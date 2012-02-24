Як жителі Лісового святкуватимуть Масляну

Соціальний центр «Перспектива», громадська організація «Деснянська Слобода» та настоятель храму св. муч. Адріана і Наталії, протоієрей Роман Матюшенко запрошують 26 лютого, у неділю, на свято проводів зими – Масляну!

Це свято поєднало в собі язичницькі та християнські традиції. Від язичництва воно взяло гамірне святкування проводів зими та зустрічі весни, а від християн — смирення та прощення. Саме в останній день Масляної, у Прощенну неділю, православні просять один в одного пробачення, щоб розпочати Великий піст із чистим серцем та благочестивими помислами.

Організатори заходу запрошують усіх жителів Лісового приєднатися до святкування.

О 8:00 розпочнеться вранішнє богослужіння в храмі св. муч. Адріана і Наталії. Об 11:00 усі бажаючі зможуть ознайомитися із традиціями святкування Масляної, взявши безпосередню участь у заходах. На дітей і дорослих чекають цікаві конкурси, катання на конях та фотографування із ведмедем. Всіх гостей пригощатимуть традиційним для Масляної частуванням – млинцями з медом і гарячими напоями.