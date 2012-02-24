У Києві бурулька вбила жінку

У Києві бурулька, яка впала з даху будинку, вбила 65-річну жінку.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, трагедія сталася сьогодні приблизно о 13.30 біля будинку на вулиці Воздвиженській, 27.

Наразі на місце події виїхали слідчо-оперативні групи.

Як зазначили в міліції, за цю зиму це перший такий випадок у столиці.