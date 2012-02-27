Полковник міліції загинув у ДТП

Сьогодні в дорожній аварії в Криму загинув тимчасово виконуючий обов'язки начальника міліції громадської безпеки Головного управління МВС України в Криму Анатолій НІСТРЯН.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського Управління МВС.

«Близько 6-ї години ранку на дорозі Сімферополь-Керч у районі повороту на село Русаківка Білогорського району сталася ДТП за участю "Ауді" і "Деу Ланос", в результаті якої загинули водії обох автомобілів. Полковник міліції НІСТРЯН керував "Ауді"», - повідомили в УМВС.

Співробітники слідчо-оперативної групи встановлюють обставини ДТП.