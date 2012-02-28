Прапорщик і сержант грабували й ґвалтували жінок
14:46, 28 лютого 2012Суспільство
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Затримали в Умані
В Умані Черкаської області працівники міліції затримали двох військовослужбовців - 23-річного сержанта та 31-річного прапорщика, які грабували та ґвалтували жінок.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, зловмисники перебувають під вартою.
Порушено кримінальні справи за ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
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