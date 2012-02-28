Навесні в Україну прибудуть перші чеські двоповерхові поїзди

Перший двоповерховий електропоїзд виробництва Skoda Vagonka (Чехія) прибуде в Україну в березні, другий потяг - в квітні.

Про це повідомляє прес-служба державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Миколи СЕРГІЄНКА.

Він повідомив, що комісія «Укрзалізниці» буде приймати електропоїзд 12 березня.

За словами Н. СЕРГІЄНКА, новий рухомий склад буде задіяний по маршруту Харків - Дніпропетровськ - Донецьк і буде обслуговуватися Південною залізницею в депо Харкова.

Чеські поїзда розвиватимуть швидкість до 160 км / год. Вони будуть складатися з 6 вагонів по 126 місць, загальна кількість місць - 626.

У поїзді передбачені місця першого і другого класів - другі поверхи двох вагонів будуть першого класу, решта - другого.

Електропоїзди будуть обладнані місцями для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями - в кожному поїзді 4 підйомники для візків, спеціально обладнані санітарні вузли.

Гарантійний термін обслуговування поїздів виробництва Skoda - 24 місяці з моменту початку експлуатації, міжремонтні терміни збільшені втричі порівняно з поїздами, які сьогодні експлуатуються на залізницях України. Загальний термін експлуатації поїзда складе 40 років, що практично в 2 рази більше, ніж сьогодні.

Н. СЕРГІЄНКО також повідомив, що чеський виробник готовий розглянути можливість локалізації виробництва поїздів в Україну.

Довідка УНІАН. Згідно з угодою між ПЗ і компанією Skoda для організації швидкісного руху в Україні передбачено придбання двох двосистемних двоповерхових шестивагонних електропоїздів.

В рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху також здійснюються поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у девятівагонной комплектації від Hyundai Corporation за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км / год по залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25000 В, частотою 50 Гц.