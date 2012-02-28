Вибух у житловому будинку Феодосії: госпіталізовані 3 людей‎
22:09, 28 лютого 2012Суспільство
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Зруйновані стіни і перекриття
У Феодосії сьогодні ввечері стався вибух у житловому двоповерховому будинку на 16 квартир, три людини були доставлені у лікарню з травмами середнього ступеня тяжкості.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС у Криму, в будинку зруйновані стіни і перекриття на загальній площі 100 квадратних метрів.
За попередньою інформацією, вибух стався у квартирі на другому поверсі. Його причиною фахівці вважають газ.
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