У Феодосії сьогодні ввечері стався вибух у житловому двоповерховому будинку на 16 квартир, три людини були доставлені у лікарню з травмами середнього ступеня тяжкості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС у Криму, в будинку зруйновані стіни і перекриття на загальній площі 100 квадратних метрів.

За попередньою інформацією, вибух стався у квартирі на другому поверсі. Його причиною фахівці вважають газ.